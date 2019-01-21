2019-01-21T12:34:05+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Тверской области

Автомобилистка не справилась с управлением
Виктория ЖУКОВА
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Участниками аварии стали три автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской областиУчастниками аварии стали три автомобиля Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области в субботу, 19 января столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла около 12:30 на 97км автодороги Торжок-Берново-Старица Старицкого района по вине 55-летней автомобилистки.

Женщина, управляя «Renault Sandero», ехала в сторону Торжка. Она не выбрала безопасную скорость для движения и не справилась с управлением. В результате ее автомобиль врезался в «Kia Rio», который ехал в попутном направлении, и вылетел на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с автомобилем «Opel Antara».

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы в аварии получили три человека: две пассажирки «Renault» 15 и 57 лет, а также 60-летняя пассажирка «Opel». Всех пострадавших доставили в больницу.

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