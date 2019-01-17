Четырем работникам здравоохранения Тверской области присвоены почетные звания
Четырем медработникам из Тверской области были присвоены почетные звания. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал Президент России Владимир Путин.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач РФ» было присвоено двум медикам: Александру Долматову, заведующему отделением в районной больницы Вышневолоцкого района, и Светлане Меньшаковой, которая заведует отделением в областной больнице.
В областном правительстве рассказали, что Александр Долматов возглавляет травматологическое отделение с 1997 года, всего работает уже более 40 лет. За последние несколько лет он провел более 3760 хирургических операций.
Светлана Меньшакова пришла в медицину 44 года назад, сейчас она работает заведующей гематологическим отделением. Под ее руководством в лечении пациентов используются новые схемы.
Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получила старшая медсестра из Кашаровского детского дома-интерната Марина Федорова и медицинская сестра Удомельского психоневрологического интерната Наталья Черномазова.
Марина Федорова посвятила более 25 лет сфере здравоохранения, из которых 15 лет она работает старшей медсестрой в детском доме-интернате. А Наталья Черномазова помогает пациентам уже 24 года, она медицинская сестра высшей квалификационной категории.