Четырем работникам здравоохранения Тверской области присвоены почетные звания

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-17T09:35:50+03:00

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Четырем медработникам из Тверской области были присвоены почетные звания. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал Президент России Владимир Путин.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач РФ» было присвоено двум медикам: Александру Долматову, заведующему отделением в районной больницы Вышневолоцкого района, и Светлане Меньшаковой, которая заведует отделением в областной больнице.

В областном правительстве рассказали, что Александр Долматов возглавляет травматологическое отделение с 1997 года, всего работает уже более 40 лет. За последние несколько лет он провел более 3760 хирургических операций.

Светлана Меньшакова пришла в медицину 44 года назад, сейчас она работает заведующей гематологическим отделением. Под ее руководством в лечении пациентов используются новые схемы.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получила старшая медсестра из Кашаровского детского дома-интерната Марина Федорова и медицинская сестра Удомельского психоневрологического интерната Наталья Черномазова.

Марина Федорова посвятила более 25 лет сфере здравоохранения, из которых 15 лет она работает старшей медсестрой в детском доме-интернате. А Наталья Черномазова помогает пациентам уже 24 года, она медицинская сестра высшей квалификационной категории.