"ТЮЗ. Москва.Транзит": Второй спектакль "Записки сумасшедшего" пройдет в Твери в рамках проекта

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-16T16:06:58+03:00

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В наступившем году Тверской театр юного зрителя продолжает проект "ТЮЗ. Москва.Транзит", реализуемый совместно со столичным проектом «Театр. Малые формы».

Так, 15 февраля, на сцене театра пройдет второй спектакль проекта - "Записки сумасшедшего", психологический триллер с элементами иронии по одноименному программному школьному произведению Николая Гоголя и книге Светланы Алексиевич «Время секонд хенд». В главной роли - Анатолий Кот. Режиссёр - Моника Добровляньска.

О чем спектакль, рассказывать не стоит. Но стоит обозначить вопросы, на которые зритель сможет найти ответы после просмотра.

Осталось ли сегодня место для человеческих отношений, сочувствия, да и просто для общения в новом мире? Этим вопросом в безумии современного мира задается каждый. Как сохранить себя в современном мире? Как не сойти с ума? Как совместить социалистическое детство и капиталистическую жизнь? Есть ли место человеческим отношениям и гуманистическим ценностям в условиях сегодняшнего жесткого прагматичного «западного» общества?

Спектакль по произведениям Н.Гоголя и С.Алексиевич в постановке немецкого режиссера Моники Добровляньска пытается дать ответ на вопрос, что мы потеряли и что приобрели, когда капитализм вошел в нашу жизнь.

Премьера в Берлине состоялась 25 марта 2018.

Российская премьера – 24 апреля 2018.

Встречаемся 15 февраля в 18:30.

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