2019-01-15T16:12:58+03:00
Общество

Шесть лет исполнилось малышке, рождённой с помощью ЭКО в перинатальном центре в Твери

Это настоящий праздник не только для счастливых родителей, но и для всего персонала тверского перинатального центра имени Бакуниной
Виктория ТУШКОВА
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Медицинская наука и талант врачей дарят семьям надеждуМедицинская наука и талант врачей дарят семьям надеждуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Процедура ЭКО совершенно особенная, отмечают медики. Ведь она связана с рождением ребёнка и обретением семьёй счастья. Для тех, кому она необходима по показаниям, поцедура бесплатна.

- Первый перенос эмбриона по технологии ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) состоялся в перинатальном центре 19 мая 2012 года. Он стал удачным, и 14 января 2013 года родилась девочка, которой исполнилось уже 6 лет, - сообщает министерство здравоохранения Тверской области.

С тех пор в центре имени Бакуниной проведено 2353 процедуры ЭКО. На свет благодаря современной науке и таланту врачей родились 686 детей, среди них - 135 двоен и даже 8 троен. В этом году в Тверском областном перинатальном центре запланирована 761 процедура ЭКО.

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