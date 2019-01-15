2019-01-15T11:19:51+03:00
Происшествия

Молодая женщина умерла во время сеанса массажа в Тверской области

Девушка ранее перенесла операцию на сердце
Виктория ЖУКОВА
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Массажист вызвал "скорую", но медики смогли только констатировать факт смертиМассажист вызвал "скорую", но медики смогли только констатировать факт смертиФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Тверской области 29-летняя женщина умерла во время массажа. Случилось это в Конаково 3 января.

Девушка обратилась за сеансами лечебного массажа к мужчине, который принимал у себя на дому. При этом несколько лет назад ей сделали операцию на сердце.

Во время одного из сеансов женщина почувствовала себя плохо, мужчина вызвал скорую помощь. Приехал на место, медики констатировали факт смерти девушки.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что с целью проверки всех обстоятельств произошедшего, следователем следственного отдела по Конаково организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам уже будет принято процессуальное решение.

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