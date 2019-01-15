Молодая женщина умерла во время сеанса массажа в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-15T11:19:51+03:00

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В Тверской области 29-летняя женщина умерла во время массажа. Случилось это в Конаково 3 января.

Девушка обратилась за сеансами лечебного массажа к мужчине, который принимал у себя на дому. При этом несколько лет назад ей сделали операцию на сердце.

Во время одного из сеансов женщина почувствовала себя плохо, мужчина вызвал скорую помощь. Приехал на место, медики констатировали факт смерти девушки.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что с целью проверки всех обстоятельств произошедшего, следователем следственного отдела по Конаково организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам уже будет принято процессуальное решение.