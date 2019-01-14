2019-01-14T16:19:57+03:00
Звезды

За роль в фильме "Прощаться не будем" актриса Алена Чехова номинирована на "Золотого орла"

Фильм Павла Дроздова снимался в Твери
Ирина ТАРАСОВА
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Алена Чехова представлена в номинации "Лучшая женская роль в кино". Фото: из архива RFG Russian Film GroupАлена Чехова представлена в номинации "Лучшая женская роль в кино". Фото: из архива RFG Russian Film Group
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В конце декабря были озвучены номинанты на премию "Золотой орел-2019". Объявила об этом Академия кинематографических искусств и наук России, сообщив, что лидерами по числу номинаций на этот раз стали стали фильмы «Лед» и «Движение вверх». Уточним, в список включены картины, вышедшие в отечественный прокат с 1 ноября 2017-го по 31 октября 2018 года, а также фильмы прошлого года, не выдвигавшиеся на премию.

Не обошли вниманием и фильм режиссера Павла Дроздова "Прощаться не будем", съёмки которого проходили в Твери.

В номинации "Лучшая женская роль в кино" вошли три актрисы - Марта Козлова («Война Анны»), Аглая Тарасова («Лед») и Алена Чехова («Прощаться не будем»). Алена Чехова сыграла девушку Машу, дочь начальника Калининского НКВД.

Напомним, в картине "Прощаться не будем" рассказывается о защите Калинина в годы Великой Отечественной войны. Только в массовке было задействовано 500 человек, большая часть из которых - жители Твери.

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