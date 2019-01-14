Заболеваемость ОРВИ в Твери ниже эпидпорога на 28 %

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-14T13:00:36+03:00

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В Тверской области специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, на второй январской неделе в регионе было зарегистрировано 3,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

Превышений недельного расчетного эпидемического порога во всех возрастных группах отмечено не было. Прим это в Твери заболеваемость ниже эпидпорога на 28 %.

В ведомстве сообщили, что жители в основном «цепляют» вирусы, не гриппозной этиологии.

Итоги мониторинга подводятся каждую неделю.