2019-01-14T13:00:36+03:00
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Твери ниже эпидпорога на 28 %

Зарегистрировано в регионе порядка трех тысяч заболевших
Виктория ЖУКОВА
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Пока жители болеют малоПока жители болеют малоФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, на второй январской неделе в регионе было зарегистрировано 3,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

Превышений недельного расчетного эпидемического порога во всех возрастных группах отмечено не было. Прим это в Твери заболеваемость ниже эпидпорога на 28 %.

В ведомстве сообщили, что жители в основном «цепляют» вирусы, не гриппозной этиологии.

Итоги мониторинга подводятся каждую неделю.

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