Легковушка сбила лося в Тверской области и вылетела в кювет
Водитель автомобиля погиб
Автомобиль сбил лося на трассе за городомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области автомобиль сбил лося. Авария произошла утром 13 января на 99 километре автодороги Тверь - Ржев, рядом с въездом в райцентр.
По предварительным данным, водитель управлял легковым автомобилей марки « Chevrolet Cruze». Он не замел лося, который внезапно выскочил на проезжую часть, и не успел затормозить.
После удара легковушка вылетела в кювет.
Водитель автомобиля скончался на месте аварии от полученных травм. Пассажиры, которые также находились в машине, не пострадали.
Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливают автоинспекторы.