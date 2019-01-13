2019-01-13T12:01:38+03:00
Происшествия

Легковушка сбила лося в Тверской области и вылетела в кювет

Водитель автомобиля погиб
Виктория ЖУКОВА
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Автомобиль сбил лося на трассе за городомАвтомобиль сбил лося на трассе за городомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области автомобиль сбил лося. Авария произошла утром 13 января на 99 километре автодороги Тверь - Ржев, рядом с въездом в райцентр.

По предварительным данным, водитель управлял легковым автомобилей марки « Chevrolet Cruze». Он не замел лося, который внезапно выскочил на проезжую часть, и не успел затормозить.

После удара легковушка вылетела в кювет.

Водитель автомобиля скончался на месте аварии от полученных травм. Пассажиры, которые также находились в машине, не пострадали.

Подробности дорожно-транспортного происшествия устанавливают автоинспекторы.

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