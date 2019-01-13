2019-01-13T09:38:29+03:00
Звезды

На концерты и выставки приглашают учреждения культуры Тверской области

В ближайшие две недели будет много культурных мероприятий
Виктория ЖУКОВА
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Время окультуриваться!Время окультуриваться!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области в ближайшие две недели в культурной жизни ожидается ряд интересных мероприятий. Проходить будут музыкальные, театральные, выставочные и другие события.

Например, зрителей приглашают посетить Тверскую филармонию. 20 января там пройдет концертная программа «Музыка сфер и музыка гор», 25 января - вечер венской классики с участием Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», а 27 января – концертная программа «Служебный роман. Эльдару Рязанову посвящается…».

Также концерт вокального ансамбля «Мелодия» пройдет 16 января в областном Дворце культуры «Пролетарка», а спектакль «Завтра была война» - в Театре юного зрителя 24 января.

25 января Центр детского и семейного чтения Пушкина проведет литературно-музыкальный праздник «Татьянин день», 27 января в Горьковской библиотеке пройдет концерт виолончельной музыки.

В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной 23 января откроется выставка художника Ларисы Поляковой «Когда звери были большими…». В Тверской областной картинной галереи 26 января состоится музейно-театральная программа «Часы».

Интересные мероприятия также запланированы и в других музеях Тверской области.

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