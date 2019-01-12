Два грабителя забрали выручку и букет из цветочного магазина в Твери

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-12T13:11:45+03:00

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В Твери двое мужчин ограбили цветочный магазин в Центральном районе. Владелец павильона обратился за помощью к полицейским. Он рассказал, что воры пришли вечером, оттолкнули женщину-продавца, похитили деньги и букет цветов. После этого мужчины скрылись в неизвестном направлении. Ущерб составил порядка шести тысяч рублей.

Для установления подробностей случившегося сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Искали злоумышленников патрульные экипажи и наряды оперативных служб города, а также кинолог со служебной собакой.

- Благодаря быстрым и слаженным действиям стражей правопорядка подозреваемых удалось разыскать и задержать в течение нескольких часов. Личности злоумышленников установлены. Ими оказались двое местных жителей 24 и 45 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Причем один из фигурантов уже попадал в поле зрения правоохранителей. В содеянном мужчины сознались и пояснили, что совершили грабеж в состоянии алкогольного опьянения. Теперь им грозит до семи лет колонии.