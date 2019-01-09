Окунуться в атмосферу Советского нового года приглашают в Твери

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:10:01+03:00

На выставке можно почувствовать эпоху Советского Союза, прочитать статьи о том, как освещался праздник "Новый год" в прессе

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В зале периодики библиотеки имени Горького Твери продолжает работу выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год».

Экспозиция позволит окунуться в атмосферу Совесткого нового года.

- Посетители выставки смогут полистать журналы "Смена" (1947г.), "Мурзилка" (1948 г), "Огонёк"(1954 г.), "Крокодил" (1958 г.) и т.д. Почувствовать эпоху Советского Союза, прочитать статьи о том, как освещался праздник "Новый год" в прессе, какие стихи и тосты печатались на страницах любимых журналов тех давних лет. Ведь сам праздник относительно молодой - празднование Нового года в СССР разрешили только в послевоенное время, в 1947 году, тогда же 1 января был сделан выходным днём, - рассказывают сотрудники библиотеки и приглашают в гости.

- Выставка ждёт Вас , ведь скоро Старый Новый год, порадуйте себя ностальгическим чтивом ушедшего 20 века.

Выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год»

Выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год»