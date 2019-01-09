2019-01-09T15:10:01+03:00
Звезды

Окунуться в атмосферу Советского нового года приглашают в Твери

Понастальгировать можно на выставке в библиотеке имени Горького
Ирина ТАРАСОВА
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На выставке можно почувствовать эпоху Советского Союза, прочитать статьи о том, как освещался праздник "Новый год" в прессеНа выставке можно почувствовать эпоху Советского Союза, прочитать статьи о том, как освещался праздник "Новый год" в прессе
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В зале периодики библиотеки имени Горького Твери продолжает работу выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год».

Экспозиция позволит окунуться в атмосферу Совесткого нового года.

- Посетители выставки смогут полистать журналы "Смена" (1947г.), "Мурзилка" (1948 г), "Огонёк"(1954 г.), "Крокодил" (1958 г.) и т.д. Почувствовать эпоху Советского Союза, прочитать статьи о том, как освещался праздник "Новый год" в прессе, какие стихи и тосты печатались на страницах любимых журналов тех давних лет. Ведь сам праздник относительно молодой - празднование Нового года в СССР разрешили только в послевоенное время, в 1947 году, тогда же 1 января был сделан выходным днём, - рассказывают сотрудники библиотеки и приглашают в гости.

- Выставка ждёт Вас , ведь скоро Старый Новый год, порадуйте себя ностальгическим чтивом ушедшего 20 века.

Выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год»

Выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год»

Выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год»

Выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год»

Выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год»

Выставка «Листая старые журналы. Советская пресса про Новый год»

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