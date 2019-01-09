2019-01-09T08:42:45+03:00
Происшествия

В новогодние выходные в Тверской области произошло более 30 аварий

Травмы в них получили 50 человек
Виктория ЖУКОВА
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Автоинспекторы призывают водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогахАвтоинспекторы призывают водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области в новогодние выходные произошло свыше 30 аварий. Травмы различной степени тяжести в них получили около 50 человек, а трое погибли. При этом в четырех дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что причинами аварий чаще всего становятся выезды на полосу встречного движения, а также несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Дети травмируются в авариях из-за недобросовестных водителей, которые перевозят несовершеннолетних в салонах автомобилей с нарушениями действующих правил.

Автоинспекторы призывают водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

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