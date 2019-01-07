2019-01-07T14:08:51+03:00
Звезды

Зрелищный фестиваль восточного танца "Магия Востока" пройдет на сцене тверского ТЮЗа

Начало в 18.00
Ирина ТАРАСОВА
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Начало восточного праздника в 18.00. Фото: из архива Екатерины ЗубовойНачало восточного праздника в 18.00. Фото: из архива Екатерины Зубовой
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8 января, во вторник, в Театре юного зрителя Твери в 27-ой раз пройдет яркий и зрелищный фестиваль восточного танца "Магия Востока". Несмотря на цифру, каждое новое шоу удивляет и номерами, и костюмами. Так будет и на этот раз.

"Магия Востока" - это экзотическая программа для любителей восточного танца, в котором собраны красочные, совершенно новые номера от лучших коллективов Твери и Тверской области.

- Но как всегда будут и сюрпризы. Во-первых, зрители увидят на сцене и приглашенных звезд восточного танца. Во-вторых, на мероприятиятии пройдет показ восточной моды. В качестве моделей выступят руководители коллективов, - рассказывает руководитель студии восточных танцев "Анчарэ", организатор фестиваля "Магия Востока" Екатерина Зубова.

Начало в 18.00.

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