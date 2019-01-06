2019-01-06T04:53:42+03:00
Происшествия

Десять человек тушили хозяйственную постройку в Тверской области

Причина возгорания - курение в неположенном месте
Ирина ТАРАСОВА
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Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПричиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Около 21 часа 5 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Новозавидовский Конаковского района.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 29 и № 15, где и было установлено, что горит хозяйственная постройка.

В результате огонь уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку по всей площади. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. В 21:25 была объявлена локализация пожара. В 23:40 объявили полную ликвидацию возгорания. О пострадавших не сообщается.

Всего к тушению постройки было привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня!

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