Десять человек тушили хозяйственную постройку в Тверской области

6 Янв. 2019 2019-01-06T04:53:42+03:00

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Около 21 часа 5 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Новозавидовский Конаковского района.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 29 и № 15, где и было установлено, что горит хозяйственная постройка.

В результате огонь уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку по всей площади. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. В 21:25 была объявлена локализация пожара. В 23:40 объявили полную ликвидацию возгорания. О пострадавших не сообщается.

Всего к тушению постройки было привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня!