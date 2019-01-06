Десять человек тушили хозяйственную постройку в Тверской области
Около 21 часа 5 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в поселке Новозавидовский Конаковского района.
На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 29 и № 15, где и было установлено, что горит хозяйственная постройка.
В результате огонь уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку по всей площади. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. В 21:25 была объявлена локализация пожара. В 23:40 объявили полную ликвидацию возгорания. О пострадавших не сообщается.
Всего к тушению постройки было привлечено 10 человек и 3 единицы техники.
Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня!