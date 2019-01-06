Накануне Рождества в Твери пройдет Огненное шоу
Праздничные мероприятия продолжаются в городе
Огненное шоу пройдет в центре городаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Рождественская ярмарка продолжается в Твери. Каждый день на трех площадках города проходят интересные мероприятия.
6 января православные верующие отмечают Рождественский Сочельник. А потому тематика семейных программ и мастер-классов в городе будет соответствующей.
Горсад
11.00 - Рождественские узоры / Анимационная программа для всей семьи
12.00 - Мастер-класс по изготовлению Рождественских открыток
Парк Победы
13.30 - Однажды в Сочельник / анимационная программа для всей семьи
14.30 - Мастер-класс по изготовлению Рождественских открыток
ул. Трехсвятская
17.00 - "Огненное шоу", анимационная программа