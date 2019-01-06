2019-01-06T12:06:00+03:00
Звезды

Накануне Рождества в Твери пройдет Огненное шоу

Праздничные мероприятия продолжаются в городе
Ирина ТАРАСОВА
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Огненное шоу пройдет в центре городаОгненное шоу пройдет в центре городаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Рождественская ярмарка продолжается в Твери. Каждый день на трех площадках города проходят интересные мероприятия.

6 января православные верующие отмечают Рождественский Сочельник. А потому тематика семейных программ и мастер-классов в городе будет соответствующей.

Горсад

11.00 - Рождественские узоры / Анимационная программа для всей семьи

12.00 - Мастер-класс по изготовлению Рождественских открыток

Парк Победы

13.30 - Однажды в Сочельник / анимационная программа для всей семьи

14.30 - Мастер-класс по изготовлению Рождественских открыток

ул. Трехсвятская

17.00 - "Огненное шоу", анимационная программа

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