Молодой поэт из Твери погиб в аварии

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:47:54+03:00

Ему было всего 27 лет

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В среду, 2 января, в ДТП на 30 км дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск вместе с отцом погиб молодой тверской поэт Халиг Керимов. Ему было 27 лет.

Халиг Керимов – автор поэтического сборника, член литературной студии «Голоса» (ТГМА), обладатель первого места Тверской областной литературной премии «Омоним» (2012).

Халиг окончил Тверскую медицинскую академию, в последние годы жизни был специалистом Центра ран и раневых инфекций ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.

Прощание с Халигом состоится 6 января.

Редакция «КП-«Тверь» приносит искренние соболезнования родственникам и близким погибших.