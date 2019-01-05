2019-01-05T17:47:54+03:00
Общество

Молодой поэт из Твери погиб в аварии

Ему было всего 27 лет
Альберт БОЙКОВ
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Прощание с Халигом пройдет 6 января Фото:vk.comПрощание с Халигом пройдет 6 января Фото:vk.com
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В среду, 2 января, в ДТП на 30 км дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск вместе с отцом погиб молодой тверской поэт Халиг Керимов. Ему было 27 лет.

Халиг Керимов – автор поэтического сборника, член литературной студии «Голоса» (ТГМА), обладатель первого места Тверской областной литературной премии «Омоним» (2012).

Халиг окончил Тверскую медицинскую академию, в последние годы жизни был специалистом Центра ран и раневых инфекций ФГБУ НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.

Прощание с Халигом состоится 6 января.

Редакция «КП-«Тверь» приносит искренние соболезнования родственникам и близким погибших.

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