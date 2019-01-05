2019-01-05T14:25:43+03:00
Происшествия

Подозреваемые в распространении наркотиков задержаны в Твери

На скамью подсудимых отправятся два молодых мужчины
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали подозреваемых в Заволжском районеПолицейские задержали подозреваемых в Заволжском районеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские задержали в Заволжском районе Твери двух подозреваемых в распространении наркотиков. Во время обыска в квартире у задержанных был обнаружен полимерный пакет, с веществом внутри. Эксперты пришли к выводу, что там находилось более 1 грамма синтетического наркотика. А это уже значительный размер. Кроме того, в квартире так же был обнаружен пакет с остатками аналогичного вещества, и средства для фасовки.

В отношении двух подозреваемых 1997 года рождения было возбуждено два уголовных дела.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, если вина задержанных будет доказана, они могут отправиться в тюрьму на срок до 15 лет. Следствие продолжается.

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