Четыре человека пострадали в аварии в Тверской области

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:59:48+03:00

В ДТП пострадали четыре человека Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В пятницу, 4 января, на 70 км автомобильной дороги Тверь-Рождествено-завод Первое Мая-Ильинское, проходящей через Кимрский район, произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария случилась, когда на часах было около 12:00.

Установлено, что 49-летняя обладательница «Renault Sandero» не смогла выбрать верную скорость движения и, потеряв управление, выехала на «встречку», где врезалась в «УАЗ 220695-04» за рулем которого находился 28-летний мужчина.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадали оба водителя, а также 66-летняя пассажирка иномарки и 31-летний пассажир «УАЗа». Все потерпевшие доставлены в больницу.