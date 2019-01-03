Безработный парень похитил газовый котел из дома соседки в Твери

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:17:16+03:00

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В Твери ограбили дом 59-летней жительницы. Женщина обратилась к полицейским.

В результате беседы с потерпевшей, стражи правопорядка выяснили, что вор повредил замок на входной двери и залез в частный дом, который находится в Заволжском районе. Оттуда он похитил газовый котел и электроинструменты.

Полицейские опросили соседей и возможных свидетелей, провели ряд иных необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В результате оперативники задержали предполагаемый причастный к данной краже. Им оказался безработный 29–летний сосед потерпевшей.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет колонии.