Робототехнический фестиваль состоится в Твери
К участию приглашают детей и подростков
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 8 до 18 летФото: Ольга МАКАРОВА
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27 января в областной столице пройдёт региональный этап открытого Всероссийского фестиваля «РОБОФЕСТ». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 8 до 18 лет.
- Командные соревнования предполагают сбор, настройку и программирование роботов, решение реальных задач по автоматизации производств и презентацию стартапов, - сообщает Министерство образования Тверской области. – Фестиваль будет проходить на первом этаже ТРЦ «Рубин-2».
Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте Детского технопарка «Кванториум». Там же можно узнать регламент соревнований и все подробности.