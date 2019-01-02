Робототехнический фестиваль состоится в Твери

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:07:57+03:00

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 8 до 18 лет Фото: Ольга МАКАРОВА

К участию приглашают детей и подростков

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27 января в областной столице пройдёт региональный этап открытого Всероссийского фестиваля «РОБОФЕСТ». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 8 до 18 лет.

- Командные соревнования предполагают сбор, настройку и программирование роботов, решение реальных задач по автоматизации производств и презентацию стартапов, - сообщает Министерство образования Тверской области. – Фестиваль будет проходить на первом этаже ТРЦ «Рубин-2».

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте Детского технопарка «Кванториум». Там же можно узнать регламент соревнований и все подробности.