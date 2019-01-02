2019-01-02T12:32:06+03:00
Происшествия

За первый день нового года спасатели МЧС потушили восемь пожаров в Тверской области

Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать трагедий
Виктория ТУШКОВА
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Будьте осторожны при обращении с огнём, чтобы не пополнить печальную статистикуБудьте осторожны при обращении с огнём, чтобы не пополнить печальную статистикуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области организована работа в рамках системы антикризисного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на областном уровне – сообщает ГУ МЧС региона.

В частности, за 1 января спасатели приняли сообщения о возгораниях и потушили восемь пожаров:

- в Конаковском районе, посёлке Новозавидовском;

- в Калининском районе, посёлке Орша;

- в Калязинском районе, деревне Калабриево;

- в Удомельском городском округе, деревне Никулкино;

- в Конаковском районе, деревне Демидово;

- в Ржеве, на улице Робеспьера;

- в Пено, на улице Спортивной;

- в Калининском районе, СНТ «Рябинки».

На особом контроле в ЦУКС ГУ МЧС по Тверской области находится также ситуация на федеральных трассах.

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