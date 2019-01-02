За первый день нового года спасатели МЧС потушили восемь пожаров в Тверской области
В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области организована работа в рамках системы антикризисного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на областном уровне – сообщает ГУ МЧС региона.
В частности, за 1 января спасатели приняли сообщения о возгораниях и потушили восемь пожаров:
- в Конаковском районе, посёлке Новозавидовском;
- в Калининском районе, посёлке Орша;
- в Калязинском районе, деревне Калабриево;
- в Удомельском городском округе, деревне Никулкино;
- в Конаковском районе, деревне Демидово;
- в Ржеве, на улице Робеспьера;
- в Пено, на улице Спортивной;
- в Калининском районе, СНТ «Рябинки».
На особом контроле в ЦУКС ГУ МЧС по Тверской области находится также ситуация на федеральных трассах.