15-летняя девочка сбежала из психиатрической больницы под Тверью

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-30T12:43:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области пропала 15-летняя девочка. Анастасия сбежала 29 декабря из психиатрической больницы имени Литвинова, которая находится в селе Бурашево под Тверью.

До сих пор ее местонахождение не установлено. По данному факту следователи СК начали доследственную проверку.

В пресс-службе ведомства сообщили, у девочки не было при себе документов и мобильного телефона. Следователи осмотрели место пребывания подростка и опросили очевидцев.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» составили ориентировку. Девочка ростом 156-160 сантиметров. У нее темные волосы и карие глаза. Была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки и черные сапоги-«дутики». На руках есть татуировки в виде точек.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.