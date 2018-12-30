"Полицейский Дед Мороз" поздравил с праздником юных пассажиров на железнодорожном вокзале Твери

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-30T10:48:00+03:00

В Новый Год всегда случаются чудеса Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сотрудники ЛО МВД России на станции Тверь присоединились к всероссийской новогодней акции «Полицейский Дед Мороз». Совместно с членами Общественного совета они провели новогоднюю викторину в здании железнодорожного вокзала Твери.

Пассажиров встречали сказочные персонажи, а Дедушка Мороз подходил к юным пассажирам и предлагал им вместе со своими родителями принять участие в конкурсе. Дети должны были отгадать загадки и рассказать об известных им правилах поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

- Юные пассажиры не только делились с Дедушкой Морозом своими знаниями по правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта, но и рассказывали о своих успехах в учебе и читали новогодние стихи, - рассказали в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь

Все взрослые и дети с удовольствием фотографировались со сказочным героем у новогодней елочки. Главный волшебник страны пожелал каждому ребенку здоровья, исполнения заветных желаний и дарил сладкие подарки.