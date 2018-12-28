Новые школьные автобусы и машины скорой помощи передали в муниципалитеты Тверской области

СЕГОДНЯ 20:35 2018-12-28T20:37:49+03:00

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Окончание года ознаменовалось знаменательным событием для районов Тверской области. 28 декабря в Твери учреждениям образования и здравоохранения региона вручили специальный автотранспорт.

Ключи от 45 новых школьных автобусов, автомобиля для «Кванториума» (для перевозки педагогов и оборудования), 24 машин скорой медицинской помощи и 6-ти передвижных диагностических комплексов.представителям муниципалитетов передал губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что техника должна обеспечить возможность детям безопасно добираться к месту учёбы и получать дополнительное образование. А в здравоохранении — оказывать своевременную помощь жителям региона.

Остается отметить, что 45 новых школьных автобусов марок «Ford» и «Газель» были приобретены за счет средств федерального и регионального бюджетов на общую сумму почти 70 млн рублей. Новый школьный транспорт соответствует всем стандартам перевозки детей, и оснащен системой ГЛОНАСС.