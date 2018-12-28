В Нелидово Тверской области открыли новый ледовый каток большим праздником

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-28T12:47:28+03:00

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27 декабря в городе Нелидово Тверской области прошел большой праздник - открытие обновленного ледового катка на Пионерской улице, 5. Площадка станет местом семейного отдыха.

Напомним, ремонт территории на благотворительной основе был организован одной из известных компаний по итогам социального конкурса «Голосуй за свой каток!».

Погодные условия (а в городе заметно потеплело) не дали возможность оценить лед, который еще не сформировался для комфортного и безопасного катания, но сам праздник с конкурсами и подарками это не испортило.

На площади все желающие наряжали главную елку, записывали свои мысли в «Книге пожеланий», а также стали частью флешмоба. Везунчикам, победителям конкурсов «Дружная компания», «Счастливая семья» и «Я самый спортивный», дарили полезные подарки.

Мероприятие также совпало с пятилетним юбилеем конкурса «Голосуй за свой каток!». На праздник были приглашены подопечные Фонда поддержки слепоглухих «Соединение», которые получили в подарок дисплей Брайля для того, чтобы люди с нарушениями зрения и слуха могли без труда пользоваться компьютерами.