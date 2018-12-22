У жителя Твери полицейские нашли синтетические наркотики

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-22T14:05:24+03:00

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В Заволжском районе Твери полицейские задержали мужчину с наркотиками. Подозреваемый попал в руки полицейских в ходе отработки оперативной информации, которая оказалась точной. Во время личного досмотра у 31-летнего местного жителя был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком массой 0,9 граммов.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, которая подразумевает до 10 лет лишения свободы. Полицейские выясняют при каких обстоятельствах было приобретено запрещенное вещество.