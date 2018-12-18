2018-12-18T18:36:08+03:00
Общество

Суд не стал лишать родительских прав жителя Тверской области

Бывшая супруга пыталась доказать, что он плохой отец
Виктория ЖУКОВА
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Решение суда еще не вступило в законную силу Фото: архив "КП"Решение суда еще не вступило в законную силу Фото: архив "КП"
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Калининский районный суд Тверской области рассмотрел иск жительницы Твери о лишении ее бывшего мужа родительских прав.

По словам женщины, бывший супруг не поддерживает контактов с их общей дочерью и уклоняется от исполнения родительских обязанностей. Мужчина совсем не интересуется жизнью ребенка и не платить алименты.

В пресс-службе суда сообщили, что отец действительно исполнял родительские обязанности ненадлежащим образом. Однако его несовершеннолетняя дочь в присутствии педагога рассказала, что с отцом она общается.

Не нашел суд и каких-либо сведений компрометирующего характера об ответчике. Было выявлено, что мужчина в полной мере не может исполнять родительские обязанности из-за состояния своего здоровья и трудностями с трудоустройством.

Суд посчитал, что решение о лишение мужчины родительских прав, преждевременное и не отвечает интересам ребенка. Поэтому отца только предупредили о необходимости надлежащего отношения к воспитанию своей несовершеннолетней дочери.

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