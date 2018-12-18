Суд не стал лишать родительских прав жителя Тверской области
Калининский районный суд Тверской области рассмотрел иск жительницы Твери о лишении ее бывшего мужа родительских прав.
По словам женщины, бывший супруг не поддерживает контактов с их общей дочерью и уклоняется от исполнения родительских обязанностей. Мужчина совсем не интересуется жизнью ребенка и не платить алименты.
В пресс-службе суда сообщили, что отец действительно исполнял родительские обязанности ненадлежащим образом. Однако его несовершеннолетняя дочь в присутствии педагога рассказала, что с отцом она общается.
Не нашел суд и каких-либо сведений компрометирующего характера об ответчике. Было выявлено, что мужчина в полной мере не может исполнять родительские обязанности из-за состояния своего здоровья и трудностями с трудоустройством.
Суд посчитал, что решение о лишение мужчины родительских прав, преждевременное и не отвечает интересам ребенка. Поэтому отца только предупредили о необходимости надлежащего отношения к воспитанию своей несовершеннолетней дочери.