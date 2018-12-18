2018-12-18T18:04:07+03:00
Звезды

Тверской театр драмы приглашает на новогоднюю премьеру «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

Перед спектаклем юных зрителей ждет программа у ёлки
Ирина ТАРАСОВА
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Театр драмы приглашает на ёлкиТеатр драмы приглашает на ёлкиФото: Ирина ТАРАСОВА
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Театр драмы подготовил настоящий новогодний праздник для юных зрителей.

Начнется все действо с хоровода у ёлки, а затем всех пригласят в зрительный зал на спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Сказка подарит юным зрителям историю двух замечательных друзей и напомнят о том, что чудо есть в жизни каждого из нас.

Обаятельный герой, очень любящий варенье, плюшки и шалости, ворвется в жизнь Малыша, забавно тарахтя своим пропеллером на спине. Вместе они придумают множество занятных приключений и веселых игр!

25, 26, 27, 28 декабря в 11.00 и в 15.00. 29 декабря в 10.00. 30 декабря в 11.00.

Тел.: 32-09-09, 32-22-92.

Подробная новогодняя афиша здесь.

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