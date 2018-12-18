Юбилей Тверского суворовского училища отметили торжественным спецгашением памятного конверта

18 Дек. 10:23 2018-12-18T10:23:19+03:00

Конверт выпустили тиражом в 200 тысяч

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В Твери прошла торжественная церемония гашения памятного художественного конверта. Мероприятие было посвящено 75-летию образования Тверского суворовского военного училища. Участие в церемонии принял начальник училища Владимир Ляхов, директор УФПС Тверской области Николай Гусар и вице-сержант училища Олег Сафронов.

Конверт и художественный штемпель специального гашения были выпущены к юбилею училища. На конверте изображено главное здание Тверского суворовского военного училища.

Напомним, Тверское училище является старейшим учебным заведением из всех суворовских военных учреждений.