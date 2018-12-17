Водитель немецкого кроссовера врезался в линию электропередач в Твери

17 Дек. 09:30 2018-12-17T09:30:03+03:00

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В воскресенье, 16 декабря, в Твери произошла авария, в результате которой легкие травмы получил 44-летний мужчина. Авария случилась на улице Луговой в районе дома №28/62, когда на часах было около 11:22.

Дорожные полицейские выяснили, что 44-летний водитель "Citroen C4" двигаясь по второстепенной дороге не стал давать преимущество в движении обладателю "Opel Mokka", и врезался в него. После этого немецкий кроссовер врезался в мачту линии электропередач.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель "Opel" был осмотрен на месте ДТП. От госпитализации потерпевший отказался.