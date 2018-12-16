За "Гнилой тыквой" авторы книги про тверской футбол на церемонию вручения не явились

СЕГОДНЯ 18:39 2018-12-16T19:53:40+03:00

Изменить размер текста: A A

15 декабря в Твери прошло награждение победителей независимой литературной премии «Золотая тыква». Встречали гостей, отмечали лучших, и развлекали всех как могли профессор Александр Сорочан и журналист Евгений Петренко. Идейной вдохновительницы «Золотой тыквы» поэта и издателя Марины Батасовой замечено не было, а потому звоним ей сразу после церемонии...

- «Золотая тыква» в этом году прошла уже в 14-ый раз. Старая она уже, как не знаю что… Премии столько не живут, – то ли шутит, то ли на полном серьезе говорит Марина.

- Не старая, а зрелая, - тут же поправляю поэтессу. И это не только мое личное мнение…

В этом году в зале Горьковки свободных место почти не было, а значит, и сама премия, и ее итоги не перестали быть интересными для тверских любителей слова.

А теперь о победителях, точнее, победительницах.

В номинации «Лучшая книга» лучшей по мнению жюри стала Александра Клюшина с мини-серией из двух книг «Безумники» и «Жил-был Пухлик».

В номинации «Лучшая публикация» за подборку стихов (из опубликованных в тверских изданиях за 2018 год).победила Людмила Вязмитинова.

Что касается традиционной и ожидаемой всеми номинации «Гнилая тыква», то в этом году вручить её не удалось, так как :номинанты просто не пришли на церемонию.

Напомним, вручается она за самое сомнительное произведение. В этом году выбор пал на книгу тверских авторов Алексея Винника и Романа Шаронова «Тверской футбол 2017».

- Ну, как их было не выбрать. Футбола в Твери теперь нет, а книжка вот есть. Более того, они и вторую сейчас пишут, - рассуждает Марина Батасова.