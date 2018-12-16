2018-12-17T07:45:50+03:00
Общество

Торжественный парад в честь 77-летия освобождения Калинина, прошел у обелиска Победы в Твери

Памятные мероприятия завершились фейерверком.
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Торжественный парад прошел у обелиска ПобедыТоржественный парад прошел у обелиска ПобедыФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

16 декабря у обелиска Победы Твери состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Несмотря на сильный мороз, к обелиску пришло много горожан, которые на вопрос «что для вас значит это день?» отвечали – дань памяти…

Памятная встреча началась с митинга, в котором приняли участие ветераны Великий Отечественной войны, представители власти области и города, .военнослужащие и жители Твери.

- Ровно 48 лет назад 1970 года на этой площади был открыт Обелиск Победы. Теперь здесь горит вечный огонь, как символ нашей благодарности поколению победителей. Сегодня проходя по Старому волжскому мосту, мимо Императорского дворца мы должны помнить, что эти символы нашего города были почти полностью уничтожены во время боев за Калинин. У нашего пота Андрея Дементьева есть такие замечательные строки «Пусть сын войны не знавший все знает о войне». Новое поколение наших жителей будут знать и помнить о величайшем героизме в истории нашей Родины. Всех поздравляю с праздником и желаю сохранять память в наших сердцах о тех людях, что подарили нам эту свободу. – отметил в выступлении губернатор Игорь Руденя.

Обратилась ко всем присутствующим и участница освобождения Калинина, председатель совета ветеранов 29-й и 31-й армий Антонина Филипповна Гордеева. В первую очередь к молодому поколению:

- Милые наши друзья молодые, берегите свой родной город, свою малую Родину и всегда будьте готовы к защите нашей России. Всех с праздником освобождения Калинина.

После минуты молчания и возложения цветов к обелиску Победы по площади торжественным маршем прошли коробки курсантов и слушателей Военной академии Военно-космической обороны и суворовцев.. Закрывал парад то самое молодое поколение, отряд юнармейцев, совсем еще юных мальчишек и девчонок.

Мероприятия у обелиска Победы продолжились в 18.45 молодежной акцией. А в 19.00 прогремел праздничный фейерверк.

Парад в день 77-летия освобождения Калинина Фото: Ирина ТАРАСОВА

Парад в день 77-летия освобождения КалининаФото: Ирина ТАРАСОВА

Парад в день 77-летия освобождения Калинина Фото: Ирина ТАРАСОВА

Парад в день 77-летия освобождения КалининаФото: Ирина ТАРАСОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи
Девятилетнего мальчика иномарка сбила на "зебре" в Твери
Гражданина Узбекистана, призывавшего к терроризму, заключили под стражу в Твери
22-летний парень отправится в колонию за нападение на женщину в Тверской области
В Твери осудили пару наркокурьеров из Татарстана
Предприятия-фантомы производят и продают сливочное масло в Тверской области
Почти вдвое увеличат финансирование, направленное на улучшение жизни на селе в Тверской области
Два парня украли из автомобиля в Тверской области аккумулятор и инструменты
Из-за ремонта на теплотрассе перекрыта часть улицы 15 лет Октября в Твери
В Тверской области новый министр здравоохранения
Оплачивать холодную воду и канализацию по-прежнему следует по квитанции «Тверь Водоканала»
Летом в лагерях Тверской области отдохнули 11 719 детей
Несколько домов в Заволжье в Твери остались без холодной воды
В суд передано дело над 65-летним преподавателем из Твери, которого подозревают в получении взятки
На оживленном перекрестке в Твери на час отключили светофор
Пожарные спасли 36-летнего жителя Тверской области из горящей квартиры
Новый пешеходный светофор заработал в Заволжском районе Твери
Водитель "УАЗа" попал в серьезное ДТП на трассе М-11 в Тверской области
26 огнеборцев тушили пожар в двухэтажном доме в Тверской области
Металлическое ограждение вдоль набережной Степана Разина в Твери обязали убрать
Тверское суворовское училище отмечает 75-летие со дня основания