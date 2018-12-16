Торжественный парад в честь 77-летия освобождения Калинина, прошел у обелиска Победы в Твери

16 Дек. 14:39 2018-12-17T07:45:50+03:00

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16 декабря у обелиска Победы Твери состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине со дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Несмотря на сильный мороз, к обелиску пришло много горожан, которые на вопрос «что для вас значит это день?» отвечали – дань памяти…

Памятная встреча началась с митинга, в котором приняли участие ветераны Великий Отечественной войны, представители власти области и города, .военнослужащие и жители Твери.

- Ровно 48 лет назад 1970 года на этой площади был открыт Обелиск Победы. Теперь здесь горит вечный огонь, как символ нашей благодарности поколению победителей. Сегодня проходя по Старому волжскому мосту, мимо Императорского дворца мы должны помнить, что эти символы нашего города были почти полностью уничтожены во время боев за Калинин. У нашего пота Андрея Дементьева есть такие замечательные строки «Пусть сын войны не знавший все знает о войне». Новое поколение наших жителей будут знать и помнить о величайшем героизме в истории нашей Родины. Всех поздравляю с праздником и желаю сохранять память в наших сердцах о тех людях, что подарили нам эту свободу. – отметил в выступлении губернатор Игорь Руденя.

Обратилась ко всем присутствующим и участница освобождения Калинина, председатель совета ветеранов 29-й и 31-й армий Антонина Филипповна Гордеева. В первую очередь к молодому поколению:

- Милые наши друзья молодые, берегите свой родной город, свою малую Родину и всегда будьте готовы к защите нашей России. Всех с праздником освобождения Калинина.

После минуты молчания и возложения цветов к обелиску Победы по площади торжественным маршем прошли коробки курсантов и слушателей Военной академии Военно-космической обороны и суворовцев.. Закрывал парад то самое молодое поколение, отряд юнармейцев, совсем еще юных мальчишек и девчонок.

Мероприятия у обелиска Победы продолжились в 18.45 молодежной акцией. А в 19.00 прогремел праздничный фейерверк.

Парад в день 77-летия освобождения КалининаФото: Ирина ТАРАСОВА