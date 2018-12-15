Ранее судимая парочка продавала наркотики в Твери

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-15T13:29:38+03:00

Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы

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15 декабря на улице Паши Савельевой в Твери сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области были задержаны 31-летний мужчина и 28-летняя женщина по подозрению в сбыте наркотических средств. Оба - ранее судимые.

Личный досмотр показал налицие у них тяжелых наркотиков массой 0,11 грамм, что относится к значительному размеру. Наркотик подозреваемые продали на одной из улиц местному жителю.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В нстоящее время подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям в Твери.