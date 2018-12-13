2018-12-13T17:30:48+03:00
Общество

Оказание паллиативной помощи обсудили в Твери

Диалоговая площадка была организована в стенах городской думы
Виктория ТУШКОВА
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В регионе есть 345 паллиативных коек в 24 государственных учреждениях.В регионе есть 345 паллиативных коек в 24 государственных учреждениях.Фото: Константин ИВШИН
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В диалоговой площадке, организованной по инициативе Общественной палаты региона, приняли участие представители облминздрава, его внештатные спеиалисты и врачи.

По информации минздрава Тверской области, в регионе есть 345 паллиативных коек в 24 государственных учреждениях здравоохранения.

С 1 октября 2018 года открыты кабинеты паллиативной медицинской помощи на базе поликлиник центральных районных больниц Кимрского и Калининского районов. Еще три кабинета паллиативной медицинской помощи планируется открыть в следующем году - в Оленинском, Бологовском и Бежецком районах.

Собравшиеся отметили, что паллиативная помощь в нашем регионе в последние годы активно развивается. Тем не менее существует большое количество вопросов и проблем, которые предстоит решить - сообщает пресс-служба минздрава Тверской области.

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