В Тверской области пьяный водитель без прав не справился с управлением и оказался в кювете

13 Дек. 10:01 2018-12-13T10:01:10+03:00

Три человека получили травмы и были доставлены в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Тверской области произошла очередная авария по вине пьяного водителя. 12 декабря около 14:10 36-летний мужчина проезжал на автомобиле «Ниссан Альмера» по 145 километру автодороги Вышней Волочек – Бежецк – Сонково.

Он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате его автомобиль вылетел с дороги в левый кювет по ходу движения. Травмы в аварии получили три пассажира. Они были доставлены в больницу.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что водитель ехал за рулем пьяный. Причем за текущий год сотрудники ГИБДД трижды привлекали его к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. Водительских прав мужчина соответственно был лишен.