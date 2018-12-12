Тверской ТЮЗ готовится удивить зрителя новогодней премьерой
Тверской ТЮЗ готовится к удивительной новогодней премьере - спектаклю «Путешествие Голубой стрелы» (6+).
Первый показ новогоднего спектакля по мотивам произведения Джанни Родари состоится 20 декабря. Увидеть его можно будет до 6 января.Затем спектакль войдёт в репертуар театра.
Произведение Дж. Родари – это история об игрушках, которые сбегают из магазина Феи, чтобы подарить себя тем детям, у родителей которых нет денег на новогодние подарки. Это история о справедливости, самоотверженности, взрослении и настоящей дружбе. Она написана живым языком без назидания и морали. Спектакль – волшебное приключение игрушек, веселая и трогательная история для зрителей самого разного возраста.
Автор инсценировки и режиссёр спектакля – Андрей Горбатый. Команда, работающая над данным спектаклем, – это новое поколение театральных деятелей: А.Якунин, А.Малышев (видеохудожник), М.Красных (хореограф), А.Дидик (композитор). Андрей Горбатый – молодой режиссер со свежим взглядом, он имеет четкое представление о том, каким должен быть спектакль для детей и всей семьи.
С Александром Якуниным тверской зритель уже знаком по таким спектаклям, как «Алиса» и «Мёртвые души», а с Маргаритой Красных – по работам в спектаклях «Король Лир», «Щелкунчик мастера Дроссельмейера», «Чуковский и все-все-все», «Сказка о царе Салтане».
Музыкальная концепция, разработанная композитором Андреем Дидик удивит зрителя нетрадиционным решением для театра юного зрителя – специально для спектакля написаны композиции в стиле рок.