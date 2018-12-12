Тверской ТЮЗ готовится удивить зрителя новогодней премьерой

12 Дек. 17:39 2018-12-12T17:41:07+03:00

На этот раз это будет сказка «Путешествие Голубой стрелы»

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Тверской ТЮЗ готовится к удивительной новогодней премьере - спектаклю «Путешествие Голубой стрелы» (6+).

Первый показ новогоднего спектакля по мотивам произведения Джанни Родари состоится 20 декабря. Увидеть его можно будет до 6 января.Затем спектакль войдёт в репертуар театра.

Произведение Дж. Родари – это история об игрушках, которые сбегают из магазина Феи, чтобы подарить себя тем детям, у родителей которых нет денег на новогодние подарки. Это история о справедливости, самоотверженности, взрослении и настоящей дружбе. Она написана живым языком без назидания и морали. Спектакль – волшебное приключение игрушек, веселая и трогательная история для зрителей самого разного возраста.

Автор инсценировки и режиссёр спектакля – Андрей Горбатый. Команда, работающая над данным спектаклем, – это новое поколение театральных деятелей: А.Якунин, А.Малышев (видеохудожник), М.Красных (хореограф), А.Дидик (композитор). Андрей Горбатый – молодой режиссер со свежим взглядом, он имеет четкое представление о том, каким должен быть спектакль для детей и всей семьи.

С Александром Якуниным тверской зритель уже знаком по таким спектаклям, как «Алиса» и «Мёртвые души», а с Маргаритой Красных – по работам в спектаклях «Король Лир», «Щелкунчик мастера Дроссельмейера», «Чуковский и все-все-все», «Сказка о царе Салтане».

Музыкальная концепция, разработанная композитором Андреем Дидик удивит зрителя нетрадиционным решением для театра юного зрителя – специально для спектакля написаны композиции в стиле рок.