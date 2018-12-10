Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тверской области пока ниже недельного эпидпорога

СЕГОДНЯ 18:41 2018-12-10T18:41:34+03:00

Заболеваемость гриппом и ОРВИ и вакцинация населения находятся на контроле Управления Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В Тверской области продолжается мониторинг по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Результаты 49 недели показали, что в целом на территории региона низкая заболеваемость простудными инфекциями.

В каждой возрастной группе недельные эпидемические пороги заболеваемости не превышены. Так, в возрастной группе малышей 0-2 года недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже на 11,3 %, среди детей 3-6 лет - на 16,1 %, среди подростков 7-14 лет - на 20,5 %, а среди лиц старше 15 лет - на 10 %.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что чаще всего жители болеют вирусами негриппозной этиологии (парагриппом, аденовирусами, риновирусами).

На сегодняшний день прививки против гриппа сделали более 559 тысяч человек.