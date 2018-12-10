2018-12-10T17:40:24+03:00
Общество

Более 820 тысяч рублей незаконно выплатил известный музей в Тверской области фиктивному замдиректора

Заместитель директора, получавший деньги за работу, которой не выполнял, был сыном предыдущего руководителя Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке
Виктория ТУШКОВА
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Фиктивный зам получал весьма солидную зарплатуФиктивный зам получал весьма солидную зарплатуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коррупционную схему выявила проверка Торжокской межрайонной прокуратуры. Директор знаменитого Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке платила зарплату своему заместителю, зная, что он является "мёртвой душой" и фактически в музее не работает.

Получавший лёгкие деньги зам был сыном предыдущего директора музея.С июня 2017 по июль 2018 года он "заработал" более 860 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Тверской области. Таким образом, ежемесячный заработок фиктивного зама бюджетного учреждения составлял в среднем более 61 тысячи рублей в месяц.

Материалы поверки покуратура направила в полицию.

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