Более 820 тысяч рублей незаконно выплатил известный музей в Тверской области фиктивному замдиректора
Заместитель директора, получавший деньги за работу, которой не выполнял, был сыном предыдущего руководителя Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке
Фиктивный зам получал весьма солидную зарплатуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коррупционную схему выявила проверка Торжокской межрайонной прокуратуры. Директор знаменитого Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке платила зарплату своему заместителю, зная, что он является "мёртвой душой" и фактически в музее не работает.
Получавший лёгкие деньги зам был сыном предыдущего директора музея.С июня 2017 по июль 2018 года он "заработал" более 860 тысяч рублей, сообщают в прокуратуре Тверской области. Таким образом, ежемесячный заработок фиктивного зама бюджетного учреждения составлял в среднем более 61 тысячи рублей в месяц.
Материалы поверки покуратура направила в полицию.