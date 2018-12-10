2018-12-10T09:46:12+03:00
Политика

Тверские новобранцы Преображенского комендантского полка приняли военную присягу

Торжественное мероприятие проходило в московском Музее Победы
Виктория ЖУКОВА
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Завершилось мероприятие показательными выступлениями Преображенского полка Фото: пресс-служба Музея ПобедыЗавершилось мероприятие показательными выступлениями Преображенского полка Фото: пресс-служба Музея Победы
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В пятницу, 7 декабря, призывники 154-го отдельного Преображенского комендантского приняли военную присягу. Клятву верности принесли около 150 новобранцев, среди которых были и жители Тверской области.

Торжественная церемония проходила в Зале Славы Музее Победы. В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви и родные новобранцев.

В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Белгорода, Курска, Москвы и Московской области, Орла, Пскова, Твери и ряда других регионов.

Напомним, что почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья. Также у призывников не должно быть проблем с законом и вредных привычек.

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