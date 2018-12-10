Тверские новобранцы Преображенского комендантского полка приняли военную присягу
В пятницу, 7 декабря, призывники 154-го отдельного Преображенского комендантского приняли военную присягу. Клятву верности принесли около 150 новобранцев, среди которых были и жители Тверской области.
Торжественная церемония проходила в Зале Славы Музее Победы. В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви и родные новобранцев.
В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Белгорода, Курска, Москвы и Московской области, Орла, Пскова, Твери и ряда других регионов.
Напомним, что почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья. Также у призывников не должно быть проблем с законом и вредных привычек.