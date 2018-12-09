Между Тверью и Торжком начали курсировать «Ласточки»

СЕГОДНЯ 15:41 2018-12-09T15:41:34+03:00

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Первая на этом маршруте «Ласточка» отправилась сегодня из Торжка в Тверь в 6:55. Сейчас на маршруте работает четыре состава, но, как обещают в Московско-Тверской пригородной пассажирской кампании, к середине декабря их станет вдвое больше.

Время поезда в пути – 58 минут.

Из Торжка «Ласточки» будут отправляться в 6:55, 10:05, 16:40 и 19:15, из Твери – в 8:55, 15:28, 18:01 и 21:20. Все поезда будут останавливаться в Лихославле. При этом в полном объёме сохранено движение обычных электричек – сообщает региональное Правительство.

Кроме того, в расписании поездов предусмотрены стыковки с московскими «Ласточками».