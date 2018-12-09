2018-12-09T10:21:57+03:00
Общество

Участились случаи гибели людей на водоёмах и в пожарах в Тверской области

Печальная статистика свидетельствует о том, что гибель происходит в основном по вине самих граждан
Виктория ТУШКОВА
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Сотрудники Главного управления МЧС региона проводят профилактическую работуСотрудники Главного управления МЧС региона проводят профилактическую работуФото: Артем КИЛЬКИН
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С 1 декабря 2018 по 1 января 2019 года МЧС объявлен месячник комплексной безопасности. Сотрудники Главного управления МЧС региона проводят профилактическую работу среди детей и их родителей.

Кроме того, план месячника включает в себя проведение заседаний сотрудников МЧС по вопросам обеспечения безопасности детей на объектах с массового пребывания людей и иных объектах, задействованных в праздновании Нового года и Рождества, организацию родительских собраний в школах, проведение внеплановых проверок в местах с массовым пребыванием людей – сообщает Главное управление МЧС по Тверской области.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не оставлять детей одних без присмотра и соблюдать требования пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

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