2018-12-09T10:21:57+03:00
Общество

Участились случаи гибели людей на водоёмах и в пожарах в Тверской области

Печальная статистика свидетельствует о том, что гибель происходит в основном по вине самих граждан
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Сотрудники Главного управления МЧС региона проводят профилактическую работуСотрудники Главного управления МЧС региона проводят профилактическую работуФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С 1 декабря 2018 по 1 января 2019 года МЧС объявлен месячник комплексной безопасности. Сотрудники Главного управления МЧС региона проводят профилактическую работу среди детей и их родителей.

Кроме того, план месячника включает в себя проведение заседаний сотрудников МЧС по вопросам обеспечения безопасности детей на объектах с массового пребывания людей и иных объектах, задействованных в праздновании Нового года и Рождества, организацию родительских собраний в школах, проведение внеплановых проверок в местах с массовым пребыванием людей – сообщает Главное управление МЧС по Тверской области.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не оставлять детей одних без присмотра и соблюдать требования пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свято-княжеский фестиваль искусств состоится в Твери
Разрушена часть чугунной ограды сквера Крылова в Твери
День тверской книги состоится в столичном Доме русского зарубежья
В Главном управлении МЧС по Тверской области пройдёт общероссийский день приёма граждан
Получить консультацию по подключению цифрового ТВ можно в администрациях районов Твери
В будущем году запланировано благоустроить около 140 объектов городской среды в Тверской области
Стать «Новой звездой» приглашают талантливых жителей Тверской области
На следующей неделе без электричества останутся жители Твери и Калининского района
Объект культурного наследия сносят бульдозерами в Старице Тверской области
Конкурс по созданию бренда города Конаково стартовал в Тверской области
Новый год 2018-2019 в Твери: почту Деда Мороза откроют сегодня в городском саду
Установлена личность водителя маршрутки, который несколько метров протащил ребёнка за автобусом в Твери
Выставка "Втроём-Новое" в Твери подарит настроение новогодних и рождественских праздников
В Тверском театре драмы начались гастроли столичного «Театра на Покровке»
Региональный форум «Доброволец Верхневолжья» подвёл итоги года добровольца в Твери
В Твери пожилая женщина вынуждена ждать транспорт сидя на мусорной урне
По следам обуви полицейские в Тверской области вычислили воров
"Контроль трезвости" вновь выходит на дороги Тверской области
382 жителя Тверской области получили компенсации на приобретение приставки для цифрового телевидения
Ночью будет перекрыто движение по улице Оснабрюкской в Твери
Девушка выпивала с незнакомцем и осталась без украшений в Тверской области
В Тверской области проведут благоустройство воинских захоронений
В Твери завершились предварительные кастинги конкурса "Мисс Тверь 2019"