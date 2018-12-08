2018-12-08T13:33:37+03:00
Общество

На следующей неделе без электричества останутся жители Твери и Калининского района

О плановых отключениях сообщает «ТверьГорЭлектро»
Виктория ТУШКОВА
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Свет будут отключать во всех районах с 10 по 14 декабряСвет будут отключать во всех районах с 10 по 14 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Энергетики производят работы на сетях: заменяют аварийные опоры и провода, осуществляют электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях, спиливают ветви деревьев в охранной зоне высоковольтных линий и устанавливают шкафы учёта.

С 10 по 14 декабря дневные отключения электричества затронут все районы Твери, а также часть Калининского района.

Графики точного времени отключений можно уточнить в компании "ТверГорЭлектро", телефон: (4822) 58-54-56. Для каждой улицы графики разные – в основном электричества не будет с 9 утра, в некоторых местах его будут отключать позже – в 9:30, 12:00 или 14:00. Продолжительность вынужденных перебоев в электроснабжении также разное: где-то свет появится уже через 2,5 часа, а кому-то придётся ждать до пяти часов вечера.

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