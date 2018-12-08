2018-12-08T13:33:37+03:00
Общество

На следующей неделе без электричества останутся жители Твери и Калининского района

О плановых отключениях сообщает «ТверьГорЭлектро»
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Свет будут отключать во всех районах с 10 по 14 декабряСвет будут отключать во всех районах с 10 по 14 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Энергетики производят работы на сетях: заменяют аварийные опоры и провода, осуществляют электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях, спиливают ветви деревьев в охранной зоне высоковольтных линий и устанавливают шкафы учёта.

С 10 по 14 декабря дневные отключения электричества затронут все районы Твери, а также часть Калининского района.

Графики точного времени отключений можно уточнить в компании "ТверГорЭлектро", телефон: (4822) 58-54-56. Для каждой улицы графики разные – в основном электричества не будет с 9 утра, в некоторых местах его будут отключать позже – в 9:30, 12:00 или 14:00. Продолжительность вынужденных перебоев в электроснабжении также разное: где-то свет появится уже через 2,5 часа, а кому-то придётся ждать до пяти часов вечера.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина обокрал своего приятеля в кафе Тверской области
У жителей Тверской области долгов больше, чем у жителей соседних регионов
Мобильные патрули будут ловить елочных браконьеров по всей Тверской области
Несколько десятков килограммов сыра уничтожат в Твери
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери в новогодние выходные
Две иномарки столкнулись на перекрестке в Тверской области
В течение дня две пожилые женщины попали под колеса автомобилей в Твери
Две отечественные легковушки столкнулись в Твери
Водитель "УАЗа" протаранил линию электропередач в Тверской области
В Твери началось судебное слушание по делу мужчины, который изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу
Второй день подряд днем отключают тепло в отдельных домах Московского района Твери
Следователи СК выясняют, как ртутные лампы попали в подвал школы в Тверской области
15-летняя девочка три дня назад пропала в Тверской области
В Тверской области дорожают куриные яйца, но дешевеет колбаса
Автоинспекторы ищут свидетелей наезда на мальчика в Твери
Большая новогодняя игротека пройдет в библиотеке Горького Твери
Вторую встречу "Варламовских вечеров" посвятят деятелю культуры Твери Владимиру Ершову
Икону Михаила Тверского, написанную в столице Верхневолжья, передали педагогическому колледжу Севастополя
Новогодние праздники 2018-2019 в Твери: Роспотребнадзор проверяет организации общепита и торговцев подарками
51-летний мужчина обокрал дачный дом в Тверской области на 30 тысяч рублей
Новый владелец Торжокского вагонзавода в Тверской области намерен погасить задолженность по зарплате
Судить мужчину, который изнасиловал и убил свою родственницу на глазах у ребенка, будут в Твери
7 млрд рублей направят на реализацию инвестиционные программы в сфере электроэнергетики в Тверской области
Жителей Твери приглашают на последнюю в этом году экскурсию в запасники галереи