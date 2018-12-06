Жителей Твери научат играть в старинные настольные игры "Тавлеи" и "Мельница"

6 Дек. 17:05 2018-12-06T17:09:31+03:00

Игра, выдержавшая такое испытание временем, заслуживает быть сыгранной хотя бы раз. Фото: соцсети

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8 декабря в Детском музейном центре ТГОМ в рамках выставки "Великий князь Михаил Ярославич и его время" пройдет ещё одно интерактивное занятие.

Во что играли наши предки, как коротали длинные зимние вечера? На эти и другие вопросы ответит Артём Бандурист, куратор музея "Четыре эпохи воинской славы Твери".

Гостей ждут старинные игры "Тавлеи", "Мельница" и другие.

- Даже если вы не большой любитель настольных игр, игра, выдержавшая такое испытание временем, заслуживает быть сыгранной хотя бы раз, - приглашают организаторы на встречу.

Детский музейный центр

ул. Советская 3а

8 декабря в 11.00.

Стоимость участия - 150 руб.