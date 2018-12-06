Жителей Твери научат играть в старинные настольные игры "Тавлеи" и "Мельница"
8 декабря в Детском музейном центре ТГОМ в рамках выставки "Великий князь Михаил Ярославич и его время" пройдет ещё одно интерактивное занятие.
Во что играли наши предки, как коротали длинные зимние вечера? На эти и другие вопросы ответит Артём Бандурист, куратор музея "Четыре эпохи воинской славы Твери".
Гостей ждут старинные игры "Тавлеи", "Мельница" и другие.
- Даже если вы не большой любитель настольных игр, игра, выдержавшая такое испытание временем, заслуживает быть сыгранной хотя бы раз, - приглашают организаторы на встречу.
Детский музейный центр
ул. Советская 3а
8 декабря в 11.00.
Стоимость участия - 150 руб.
Игра "Мельница". Фото: соцсети