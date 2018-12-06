За три дня полицейские поймали на дорогах Тверской области 45 пьяных водителей

6 Дек. 16:43 2018-12-06T16:43:24+03:00

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С 30 ноября по 2 декабря на дорогах Тверской области полицейские задержали 45 пьяных водителей, 20 из которых были остановлены в столице Верхневолжья.

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если Вы заметили автомобилиста, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).