Два парня похитили аккумулятор из отечественного автомобиля в Твери

6 Дек. 13:21 2018-12-06T13:21:59+03:00

За кражу им грозит до пяти лет колонии

Изменить размер текста: A A

В Твери из машины 43-летнего местного жителя украли аккумулятор. Мужчина рассказал, что на ночь припарковал свой «ВАЗ» во дворе дома по бульвару Гусева. Позже обнаружил пропажу. Ущерб составил более 4 000 рублей.

Полицейские опросили свидетелей произошедшего и обследовали места возможного сбыта краденого, изъяты следы и улики. Также было установлено, что злоумышленник действовал не один.

Экипаж патрульно-постовой службы УМВД России по городу Твери задержал подозреваемых по горячим следам. Злоумышленниками оказались двое молодых людей 21 и 20 лет.

- Подозреваемые доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, где сознались в содеянном. Похищенное имущество возвращено владельцу, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.