2018-12-06T11:51:46+03:00
Досуг

Форовый турнир по восточной стратегической игре го соберет в Твери более 30 игроков

Приедут участники из разных городов
Ирина ТАРАСОВА
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Форовый турнир подразумевает выравнивание сил игроков так, что шансы на победу получает каждый участник. Фото: Российская федерация гоФоровый турнир подразумевает выравнивание сил игроков так, что шансы на победу получает каждый участник. Фото: Российская федерация го
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8 декабря в Твери состоится Форовый турнир по восточной стратегической игре го.

Организаторы соревнований Тверская федерация го и Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери, уточняют: несмотря на то, что это городской турнир, он соберет около 30 игроков из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Калининграда и Солнечногорска.

- Форовый турнир подразумевает выравнивание сил игроков так, что шансы на победу получает каждый участник соревнований. Этот момент добавляет интереса, появляется больше борьбы на игровых досках. Тверской зимний турнир является ежегодным, он nрадиционно закрывает сезон, - сообщил главный судья соревнований Сергей Теряев.

Соревнования начнутся в 9:30 с регистрации участников и открытия. Далее после пяти туров в 19:00 состоится подведение итогов и награждение победителей.

Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием,возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах.

Адрес проведения чемпионата: ул. Склизкова, д. 52-а (МБУ «Подростково-

молодежный центр»).

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