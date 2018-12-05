Жители Тверской области могут по телефону сообщить о преступлениях в отношении детей

СЕГОДНЯ 18:08 2018-12-05T18:08:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области работает телефонная линия «Ребенок в опасности» по номеру: 8(4822) 65-63-42. Региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации напоминает, что позвонить туда могут как взрослые, так и дети. Звонки принимаются круглосуточно.

Жители могут сообщать о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребенка. Ведь защита прав несовершеннолетних остается одним из главных направлений деятельности следствия.

Все поступившие на телефонную линию обращения рассматриваются незамедлительно.