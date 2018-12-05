Жители Тверской области могут по телефону сообщить о преступлениях в отношении детей
В Верхневолжье работает телефонная линия "Ребенок в опасности"
Телефон линии - 8(4822) 65-63-42Фото: Александр Новиков
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В Тверской области работает телефонная линия «Ребенок в опасности» по номеру: 8(4822) 65-63-42. Региональное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации напоминает, что позвонить туда могут как взрослые, так и дети. Звонки принимаются круглосуточно.
Жители могут сообщать о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребенка. Ведь защита прав несовершеннолетних остается одним из главных направлений деятельности следствия.
Все поступившие на телефонную линию обращения рассматриваются незамедлительно.