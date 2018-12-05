Готовы результаты обследования трамвайных путей в Твери

5 Дек. 13:33 2018-12-05T14:12:10+03:00

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Рельсы на пути следования трамвайного маршрута №5 не соответствуют требованиям безопасности пассажиров и нуждаются в ремонте - заключили эксперты (подробности читайте здесь).

- Требуются подъёмочные мероприятия на путях, либо капитальный ремонт некоторых участков. На всём протяжении маршрута, кроме тех участков, что недавно ремонтировались, - сообщил "КП"-Тверь" директор муниципального предприятия «ПАТП-1» Артур Сычёв.

Теперь заключение должны изучить специалисты департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. После чего, на специальной комиссии, куда войдут представители ПАТП, администрации города, Госавтоинспекции и другие эксперты, будет окончательно решена судьба трамвайного движения в региональной столице. Когда комиссия соберётся, пока не известно.