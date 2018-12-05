23-летняя девушка на «Мерседесе» врезалась в фуру в Тверской области
Авария произошла на 349 километре трассы М-11 в Бологовском районе
Дорогая иномарка протаранила фуру Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области в аварию попала 23-летняя девушка. 4 декабря она ехала на автомобиле «Мерседес-Бенц» по автотрассе М-11 в сторону Москвы.
Около 18:30 водитель решила свернуть на стоянку, расположенную справа по ходу движения. Однако она не справилась с управлением и врезалась в полуприцеп «Монтенегро», который был припаркован в составе с фурой «Вольво».
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что во время столкновения девушка-водитель получила травмы. Медики ей оказали всю необходимую помощью на месте дорожно-транспортного происшествия.