2018-12-05T10:25:49+03:00
Происшествия

23-летняя девушка на «Мерседесе» врезалась в фуру в Тверской области

Авария произошла на 349 километре трассы М-11 в Бологовском районе
Виктория ЖУКОВА
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Дорогая иномарка протаранила фуру Фото: УГИБДД России по Тверской областиДорогая иномарка протаранила фуру Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области в аварию попала 23-летняя девушка. 4 декабря она ехала на автомобиле «Мерседес-Бенц» по автотрассе М-11 в сторону Москвы.

Около 18:30 водитель решила свернуть на стоянку, расположенную справа по ходу движения. Однако она не справилась с управлением и врезалась в полуприцеп «Монтенегро», который был припаркован в составе с фурой «Вольво».

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что во время столкновения девушка-водитель получила травмы. Медики ей оказали всю необходимую помощью на месте дорожно-транспортного происшествия.

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