Сегодня 5858 будущих выпускников Тверской области пишут итоговое сочинение

5 Дек. 09:25 2018-12-05T09:25:12+03:00

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Стартует сочинение в 10 утра. На работу дадут 3 часа 55 минут.

- Участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников. Нарушившие данные правила участники удаляются с итогового сочинения, - сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

Ещё в сентябре были озвучены пять тематических направлений для сочинения: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Конкретные темы, которые получат выпускники непосредственно перед началом работы, будут сформулированы в данных направлениях.